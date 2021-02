Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Abendmahlgottesdienst am Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr, auf dem Youtubekanal ein. Am Dienstag, 2. Februar, endet offiziell in der Kirche die Weihnachtszeit. Weihnachten ist das Fest, an dem Jesus, das Licht der Welt, geboren wird. Der Gottesdienst geht der Frage nach, was den Menschen im Moment Licht sein kann und sucht nach guten Worten, die Licht ins Dunkle bringen. Jeder, der mitfeiert, ist eingeladen, selbst Worte oder Zitate beizutragen, die ihm wie Licht in der Nacht sind.

Musikalisch gestalten den Gottesdienst Gerhard Müller und Charlotte Johansen, liturgisch wirkt neben Pfarrerin Katharina Garben Gemeindediakon Jascha Richter mit und technisch zeichnet Janis Bauer verantwortlich. Des Weiteren zeichnen Martin Braun und Marina Siedler für die Gestaltung des Altars verantwortlich und Tanja Löschmann erstellt die Vorlagen für die eingeblendeten Texte, die barrierefreies Mitsingen und Beten ermöglichen.

Am Sonntag, 31. Januar, spielt Walburga Schäfer um 19 Uhr nach dem Läuten auf dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseums die beiden Lieder „Lobe den Herren“ (EG 317) und „Der Mond ist aufgegangen“. Die Kirchengemeinde nimmt gerne Wunschlieder entgegen. zg