Eine Gourmetbox zum Valentinstag

Neulußheim. Zu Valentinstag bietet Katja Brömmer, die Inhaberin von „EventWerk“, eine Kostprobe ihres Cateringprogramms in Form einer Gourmetbox an. Die Boxenanzahl mit dem mehrgängigen Menü, das kinderleicht in 45 Minuten zubereitet wird, ist limitiert.

Das Motto der Valentintagsbox lautet: Liebe geht durch den Magen, und in jedem Gang werden Zutaten verwendet, die die Empfindsamkeit der Sinne erhöhen und das Feuer der Leidenschaft anregen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Inhalt kann unter www.eventwerk-broemmer.de nachgelesen werden. Es sind noch einige wenige Boxen erhältlich, Bestellungen können noch heute unter Telefon 06205/308349 oder per E-Mail an info@eventwerk-broemmer.de aufgegeben werden. zg

