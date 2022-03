Einsatz für Schutz der Kinder im Verein

Neulußheim. Das Zertifikat „Jugendfreundlicher Sportverein“ ging 2021 zum ersten Mal an den Start. Der Badische Sportbund (BSB) zeigte sich beeindruckt von dem großen Interesse, das der Zertifizierungsmaßnahme entgegengebracht wurde. Ziel dieser Ausschreibung ist es, den Kinder- und Jugendschutz im Verein voranzutreiben. Gesundheit, Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche – das sind die Werte, für die ein Sportverein steht. Mit diesem Zertifikat „Jugendfreundlicher Sportverein“ darf sich nun der SC Olympia Neulußheim schmücken.

41 Anträge waren beim BSB eingegangen, 17 Vereine erfüllten letztlich die Kriterien zur Erlangung des Zertifikats. „Ein achtsames, zugängliches und wertschätzendes Vereinsklima ist ausschlaggebend, um eine gefahren- und risikofreie Kindheit und Jugend zu fördern“, heißt es in der Ausschreibung von Verbandsseite. Zur Erlangung des Zertifikats mussten Kriterien in den Bereichen Suchtprävention, Jugendbeteiligung und Gewaltprävention erfüllt werden. „Vielen Dank an alle, die sich hier auch über das normale Maß hinaus engagiert haben und dafür gesorgt haben, dass wir diese Auszeichnung erhalten“, freut sich Jugendleiter Reiner Merkel über das Zertifikat und das Engagement seiner Mitstreiter. Am 29. April wird das Zertifikat bei einer BSJ-Vollversammlung feierlich überreicht. wy

