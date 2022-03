Eintauchen in fabelhafte Welten

Neulußheim. Nach monatelanger Zwangspause gibt es im März wieder eine Kunstausstellung im Kulturtreff Alter Bahnhof. Der Organisator der Kunstausstellungen Wolfgang Treiber hofft, dass dem Ausstellungsauftakt – wie gewohnt – weitere Expositionen im laufenden Jahr folgen können. Den Neustart bebildert Dieter Köster mit seinen „fabelhaften Welten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den aus Berlin stammenden und seit langem in Mühlhausen im Kraichgau lebenden Künstler Dieter Köster hat schon früh neben seinem technischen Beruf als Ingenieur die Muse geküsst: Er zeichnet, malt, musiziert und schreibt Gedichte und Geschichten zu seinen symbolträchtigen Bildern.

„Die rote Violine“ lautet der Titel dieses Bildes von Dieter Köster. © Koester

Seine fantastischen Gemälde zeigen gegenständliche und vermeintlich realistische Welten, die es so aber gar nicht gibt und nach dem gängigen Weltverständnis auch gar nicht geben kann. Sie öffnen den Einstieg in eine Welt, die nicht vom Materiellen bestimmt ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die surrealen Welten von Dieter Köster, in oder hinter die wir schauen, berühren uns, wecken Sehnsüchte oder offenbaren Heiter-Ironisches. Phantastische Kunst ist ein weites und locker definiertes Kunstgenre, das nicht auf eine bestimmte Künstlerschule, geografische Lage oder historische Periode beschränkt ist.

Fantastische Motive

Fantasy-Malerei ist ein Kunststil, der ein fantastisches Motiv darstellt. Es ist eine Illusion, wenn abnormale Dinge in die vertraute Welt eindringen, die sich von einer Fantasie wie einem Märchen unterscheidet, das von Anfang an auf einer anderen Welt beruht. Merkmale sind übernatürliche Dinge oder Situationen, die in eine vertraute Umgebung eindringen. Die Bilder müssen wie ein Buch gelesen werden: Zuerst sieht man die erste Seite, und je länger man das Bild anschaut, umso mehr Bilder und Gedankengänge kann der Betrachter erfassen.

Die Besucher der Ausstellung dürfen sich auf die „Fabelhafte Welt des Dieter Köster“ freuen, deren Exponate von Freitag, 25. März, bis Sonntag, 27. März, im Kulturtreff Alter Bahnhof gezeigt werden. Für den Ausstellungsbesuch gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Die Vernissage, bei welcher der Künstler selbst musiziert, findet am Freitag, 25. März, 20 Uhr, statt. wt

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3