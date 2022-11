Elefant erklärt Schöpfung

Mit einem solchen Zuspruch hatte die Neulußheimer Pfarrerin Katharina Garben am Kindererlebnistag nicht gerechnet. Die knapp 50 angemeldeten Teilnehmer erhielten beim Eintreffen im evangelischen Gemeindehaus am Nachmittag ein Namensschild, Farbpunkte für ihre jeweilige Gruppe und nahmen erst einmal im Gemeindesaal an ihren Tischen mit den Bezeichnungen Luft, Wasser, Erde und Feuer mit ihren

...