Engelspost für die Senioren

Neulußheim. Nach 16 Monaten Pandemie und Stillstand bei den Seniorenveranstaltungen seit März 2020 startete im Juli 2021 der erste Kaffeenachmittag unter dem Motto „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Im August war Hörgeräteakustiker Patrick Helten und im September Karl-Heinz Bitz vom Pflegestützpunkt zu Gast und im Oktober nahm Ingeborg Bamberg die Senioren auf eine historische Reise in unsere Kurpfalz mit. Wer hätte aber im November beim Seniorennachmittag unter dem Motto „Der große Preis“ daran gedacht, dass dies die letzte Veranstaltung in diesem Jahr war?

Der immer noch herrschenden Pandemie mit hohen Inzidenzzahlen fiel auch dieses Jahr die Seniorenweihnachtsfeier zum Opfer. Umso überraschter waren die Senioren, die die letzten Veranstaltungen besucht hatten und dementsprechend registriert waren, dass sie Engelspost bekamen.

Engelspost vom „Aktiv-im-Alter-Team“, von Bürgermeister Gunther Hoffmann, dem Morgenlob-Team und von Pfarrerin Katharina Garben. Das Morgenlobteam wollte mit Geschichten und Liedern rund um das Thema Engel die Senioren im Dezember erfreuen. Bürgermeister Hoffmann hatte für seine Senioren echten Dresdner Christstollen bestellt, alles war bereit. Nun wurde die Feier abgesagt. „Advent und Weihnachten fällt sicher nicht aus“, so Pfarrerin Katharina Garben. Dietrich Bonhoeffer habe einmal gesagt: „Es wird Weihnachten, ob mit uns oder ohne uns.“ In der Pandemie liegt es an uns, Weihnachten in unseren Herzen zuzulassen, so Garben.

Als kleines Zeichen der Adventsfreude wurde vom Morgenlob- und Aktiv-im-Alter-Team ein kleiner Gruß an die Senioren gesandt. Engelspost, ein wenig Christstollen, eine Schokoladenkugel – damit die Süße im Leben trotz aller bitterer Erfahrungen nicht verloren geht – und ein kleiner Holzengel mit der Aufschrift „Geschenk des Himmels“.

Die Teams von Aktiv im Alter und vom Morgenlob wünschen damit allen Senioren, dass sie gesund durch die Advents- und Weihnachtstage kommen.