Enten geben Gummi!

Neulußheim. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause freut es die Neulußheimer Feuerwehr mit ihrem rührigen Freundeskreis, am Sonntag, 19. Juni, erstmals wieder die beliebten gelben Gummienten im Kriegbach loszulassen. Start ist um 13 Uhr.

Und es wird fast so werden wie vorher, nur der Vorverkauf ändert sich etwas: Anders als in den Jahren bis 2019 findet der Vorverkauf lediglich am Samstag vor dem Rennen, also am 18. Juni von 7 bis 9 Uhr vor der Bäckerei Bauer und von 9 bis 12 Uhr vor dem Rewe-Markt statt, denn: „Die Enten sind noch ein bisschen auf Diät, bis zum 19. Juni aber sicher wieder absolut in Form“, so die Veranstalter.

Am Entenrennsonntag können zudem jede Menge Lose erworben werden. kr/rhw

