Entrümpeln mit Bedacht

Wie sieht das eigentlich mit Ihren Vorsätzen für 2023 aus? Habe ich schon zu Silvester nicht in Erwägung gezogen. Vor ein paar Tagen habe ich mir dann doch etwas vorgenommen: Entrümpeln. Der Anstoß dazu kam aus meinem Engagement in der Kleiderstube, wo man mittwochs Kleidung und Gebrauchsgegenstände abgeben kann. Es werden zwar keine Haushaltsauflösungen angenommen aber bei dem, was da gebracht wird, kommt man doch ins Grübeln. Mir fiel sofort die Wohnungsauflösung meiner verstorbenen Mutter ein, die eine Jägerin und Sammlerin war. Was hatte sich alles im Haus vom Dachboden bis in den Keller mit den Jahren so angesammelt. Braucht man mehrere Kaffeeservice, eins für gut, eins für den Alltag – ach, kennen Sie auch? Dekomaterial für mindestens zehn Weihnachten und Ostern, Töpfe und Geschirr wie für eine Großküche. Immer unter dem Aspekt „Kann man ja irgendwann mal gebrauchen . . .“ Ich hab mal an einem Regentag angefangen zu entrümpeln. Ananasschneider (brauchte ich nie), zwei originalverpackte Küchenwagen, eine Kaffeemaschine für zehn Tassen und vieles mehr – das war nur der eine Schrank. Wenn ich an den Dachboden und Keller denke, wo Taschen, Koffer und jede Menge Zeug „vorläufig“ abgestellt sind, habe ich eigentlich schon keine Lust mehr – und so viele Regentage gibt es auch nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meine beste Freundin aus Schweden hat mir die Lösung aufgezeigt: „Entrümpel ruhig zwischendurch, mach dir regelmäßig Luft, das tut nämlich gut und für den Rest, wenn du mal nicht mehr bist, da freut sich dann deine Familie.“