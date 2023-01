Er hat die Gemeinde als Mensch und Bauherr geprägt

Neulußheim. Manchmal wird er etwas nachdenklich, wenn er in seiner Heimatgemeinde unterwegs ist: „Dieses Haus haben wir gebaut, jenes Haus wurde unter der Leitung meines Vaters erstellt und das ganz alte Gebäude war einer der ersten großen Bauaufträge für meinen Großvater.“ Die Bauunternehmung Krauß hat schließlich kommunalpolitische Geschichte geschrieben. Werner Krauß erinnert sich gerne daran und an vieles: Heute wird Werner Krauß 75 Jahre alt. In dritter Generation führte er das Familienunternehmen erfolgreich, das über ein Jahrhundert ein Teil der Geschichte der Gemeinde war.

Werner Krauß feiert seinen 75. Geburts-tag. © Krauß

Werner Krauß war und ist mit Neulußheim ebenso eng verbunden wie mit der Historie seines Familienunternehmens. Großvater Johann Peter Krauß hatte sich im Jahre 1909 mit einem Baugeschäft selbstständig gemacht, zu einer Zeit, als die wöchentliche Arbeitszeit noch bei 60 Stunden lag und das Baumaterial im Ochsenkarren transportiert wurde. Trotz schwieriger Kriegszeiten war das Unternehmen stets beschäftigt und nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Neuanfang angesagt, als Eduard Krauß, der Sohn des Gründers und Vater des heutigen Jubilars, die Geschäftsleitung übernahm. In dieser Zeit des Bauens und des Wiederaufbaus stieg die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 60 Beschäftigte. Der Einzugsbereich erstreckte sich bis Mannheim und bis weit in den Bruhrain hinein, die Firma Krauß hatte einen hervorragenden überregionalen Ruf und vor Ort war man natürlich stolz, beispielsweise die beiden katholischen Kirchen in Neulußheim und Altlußheim bauen zu können.

Von der Pike auf gelernt

Das Jahr 1976 brachte den zweiten Generationswechsel im Haus Krauß: Werner Krauß hatte zunächst erfolgreich das Maurerhandwerk erlernt, machte Praktika als Bauzeichner sowie als Zimmermann und studierte nach seiner Bundeswehrzeit an der Fachhochschule in Karlsruhe und war schließlich Diplom-Ingenieur, als er den elterlichen Betrieb übernahm. Neue Ideen von Werner Krauß verbanden sich mit dem steten Bewusstsein, Erhaltenes zu bewahren und auszubauen. Zwischenzeitlich war man in die Tullastraße umgezogen, das Unternehmen wurde in eine GmbH umgewandelt und man war als Rohbauunternehmen, als Bauträger und als Generalunternehmer tätig, wie Krauß kurz vor seinem 75. Geburtstag zurückblickt.

Besonders stolz ist man heute noch auf ein Kleinod von Neulußheim, das in knapp zwei Jahrzehnten nichts von seiner Attraktivität verloren hat, das Alten- und Pflegeheim „Haus Edelberg“ am Ortseingang von Altlußheim her. Nach Ideen des Ehepaares Krauß wurde das Haus konzipiert, die hanseatische Bauweise vieler Außenfassaden in Danzig waren dafür eine Inspiration.

Man wollte keinen großen Gesamtkomplex als reinen Zweckbau, sondern bereits optisch eine Aufteilung und Aufgliederung, die für den nach wie vor beeindruckenden Gesamteindruck des „Hauses Edelberg“ steht. Die großzügigen hellen lichtdurchfluteten Räumlichkeiten betonen die Einmaligkeit dieses Hauses. „Wir waren und sind ehrlichen Herzens schon ein wenig stolz auf dieses Haus für Seniorinnen und Senioren“, gibt Werner Krauß gerne zu, schließlich war auch seine Mutter Thekla dann die erste Bewohnerin. Ein Geschenk an seine Heimatgemeinde war der Einbau und die Bepflasterung des großen „N“ am Rondell am nördlichen Ortseingang.

Der Erfolg des Unternehmens Krauß lag auch stets darin, dass man die Zeichen der Zeit rechtzeitig wahrnahm. Als sich abzeichnete, dass es keine weitere Betriebsnachfolge in der Familie Krauß geben würde und das Rentenalter in Sichtweite kam, entschloss man sich im Jahre 2012, aus dem Bauunternehmen ein Ingenieurbüro zu machen. Drei der Poliere machten sich damals selbstständig und freuten sich, ihre bisherigen Kollegen in ihr Team nehmen zu können.

Der heutige Jubilar Werner Krauß war und ist aber nicht nur Geschäftsmann, sondern auch im sozialen und kulturellen Bereich aktiv. Der Verein „Bürgerhilfe und Kulturförderung Neulußheim“ ist eng mit seinem Namen verbunden, er war Gründungsmitglied und steht jetzt an der Spitze des Vereins, der sich unter anderem für Bürger einsetzt, die unverschuldet in Not geraten sind, ebenso werden kulturelle und schulische Maßnahmen unterstützt.

In den knapp zwei Jahrzehnten des Vereinsbestehens konnten mit über 100 000 Euro geholfen werden. Auch im Lions-Club Hockenheim war Krauß lange im Vorstandsbereich als Activity-Beauftragter tätig, seine bestens organisierten Reisen sind vielen immer noch im Gedächtnis. Er selbst freut sich, dass er zusammen mit dem Neulußheimer Ehepaar Berisha die Gründung eines Lions-Clubs in Pristina im Kosovo organisieren konnte.

Ein Familienmensch

Bei allen Aktivitäten kam aber bei Werner Krauß das Familienleben niemals zu kurz. Mit Ehefrau Hildburg, aus dem Frankenland stammend, ist er seit 45 Jahren verheiratet. Sie bildeten sowohl bei der Verwaltungsarbeit der Baufirma als auch bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten stets ein aktives Arbeitsteam, bei dem Ideen und deren Realisierung stets zusammengehörten. Zwei Jahrzehnte lang war man mit den Kindern oft im Wohnmobil unterwegs und durchstreifte „halb Europa“, wie Werner Krauß gerne zurückblickt. Zwischenzeitlich haben Hildburg und Werner Krauß Griechenland als Urlaubsregion lieben und schätzen gelernt.

Langeweile wird aber auch zu Hause nicht aufkommen, dafür sorgt schon die Familie. Sohn Joachim ist der Familienbranche treu geblieben und arbeitet als Architekt, Tochter Christine ist zwischenzeitlich als Gesundheitswissenschaftlerin tätig. Und die drei Enkelkinder Kiki, Kobi und Theo sorgen für wohltuenden Schwung. Wohl nicht ganz genau zu definieren ist vorab, was Werner Krauß als „Geburtstag im kleinen Rahmen“ ansieht, die Schar der Gratulanten für den heute 75-jährigen Ur-Neulußheimer wird bestimmt recht stattlich sein und, soviel in eigener Sache, die Heimatzeitung ist mittendrin.