Neulußheim. Es war eine Aufgabe, der Bürgermeister Gunther Hoffmann nur mit schwerem Herzen nachging, die er lieber auf unbestimmte Zeit verschoben hätte. Doch es musste sein, zumal sich Rainer Feierling mit Sicherheit auf seinen Ruhestand freut. Und so machte sich der Bürgermeister auf den Weg in den Bauhof, um von „seinem Gärtner“ Abschied zu nehmen, Feierling, der seit 1986 im Dienst der Gemeinde stand, zu verabschieden.

Wobei die Bezeichnung „von seinem Gärtner“ nicht zutrifft, wie Hoffmann erklärt, richtig müsste es heißen der „Gärtner der Gemeinde“. Denn in Neulußheim stand kein Zweiter für den Bauhof wie Feierling, der quasi dessen Aushängeschild war. Wohl auch deshalb, weil er als Hauptverantwortlicher für die Grünanlagen der Gemeinde ständig vor Ort, immer sichtbar war.

Fast nie krank, zuverlässig, immer freundlich und stets bei der Arbeit, so haben ihn die Bürger, so hat der Bürgermeister ihn erlebt. Dazu kam sein „grüner Daumen“, mit dessen Hilfe er die Anlagen der Gemeinde pflegt. Ihr zwar keine Blütenpracht verlieh, dazu reichten die finanziellen Mittel selten aus, dafür aber mit einem schmückenden Dauergrün.

Auch wenn Feierling der Gärtner der Gemeinde war – im Bauhof muss man ein Allrounder sein, auch mal bei einem Wasserrohrbruch ran oder wird zum Winterdienst gerufen – für Feierling, den Hoffmann als einen zuverlässigen Fachmann und handwerklich geschichten Menschen beschreibt, kein Problem.

Nun hat er ihn also in den Ruhestand verabschieden müssen. Eine Aufgabe, die ihn schon schmerzte, wie Hoffmann bekennt, sei Feierling doch ein toller Mensch und ein zuverlässiger Mitarbeiter, wie man ihn nur ungern verliere. In kleiner Runde wurde der Abschied im Bauhof vollzogen, wie es bei Feierling nicht anders sein kann, bekam er zum Abschied eine Pflanze von Hoffmann überreicht. Verbunden mit der Zusicherung, im Sommer, wenn das Corona-Virus den Alltag nicht mehr bestimmt, die eigentliche Feier nachzuholen.