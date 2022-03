Erbpacht oder Verkauf

Neulußheim. Die Frage, wie mit den vier gemeindeeigenen Grundstücken im Neubaugebiet „Zeppelinstraße West“ umzugehen ist – verkaufen oder in Erbpacht vergeben – dürfte im Mittelpunkt der Neulußheimer Ratssitzung am Donnerstag, 10. März, 19 Uhr, im Haus der Feuerwehr stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Weg bringen will der Rat durch die Vergabe von Planungen eine ganze Reihe von Vorhaben. So soll unter anderem geprüft werden, wie sich an der Lußhardtschule, im Haus Kunterbunt und in der Pusteblume eine Belüftungsanlage installieren lässt und wie das Außengelände des Olympia-Sportplatzes gestaltet werden kann.

Auf dem Sportgelände selbst sollen die Rundlaufbahn und die beiden Segmente des Rasenplatzes neu gestaltet werden. Ferner will der Rat prüfen lassen, wie eine Querungshilfe an der verlängerten Hockenheimer Straße, in Höhe Noba, gestaltet werden kann. Vergeben werden soll die Sanierung im Zug der Überprüfung der Kanäle, wie sie die Eigenkontrollverordnung vorschreibt, und mit dem Kreis eine Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz fortgeschrieben werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besucher müssen Maske tragen

Womit der Rat beim Thema „Zeppelinstraße West“ angelangt wäre. Im Neubaugebiet verfügt die Gemeinde über vier Grundstücke. Eines davon soll an den Freien Christlichen Kindergarten in Erbpacht gehen – hier soll der neue Johannes-Kindergarten entstehen. Bei den anderen geht es um die Frage Verkauf oder Erbpacht.

Bekanntgaben, Anfragen und Verschiedenes schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist. Für Besucher besteht im Haus der Feuerwehr während der Sitzung FFP2-Maskenpflicht. aw