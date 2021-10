Erlebnisabend für Kinder geplant

Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Grundschüler zu einem Kindererlebnisabend am Freitag, 22. Oktober, 16 bis 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein. Dabei geht es um „Herrn Malig“. Der will nicht nur „Herr Malig“ sein. Er will vielmalig, supermalig, gleichmalig, keinmalig oder mehrmalig sein. Geht das? „Komm, mach mit, lerne ihn kennen und finde es heraus“, fordert die Kirchengemeinde aus.

Die Teilnehmer erwarten spannende Spiele, gemeinsamer Gesang und verschiedene Bastel- und Mitmach-Stationen sowie ein gemeinsames Essen. Infos unter Telefon 06205/3 11 30. Anmeldung sind bis Freitag, 15. Oktober, an die E-Mail-Adresse neulussheim@kbz.ekiba.de zu richten. zg