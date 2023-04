Erst Bilderbuchkino, dann basteln

Neulußheim. In der Gemeindebücherei feierte ein beliebter Aktionstag seine Rückkehr, nachdem er wegen der Pandemie längere Zeit nicht stattfand. Beim „Opa-Oma-Enkel-Tag“ durften sich Kinder zwischen vier und sechs Jahren nicht nur über eine Vorlese- und Bastelecke, sondern auch über drei Bilderbuchkino-Vorstellungen freuen.

Gemeinsam mit ihren Großeltern strömten etliche Kinder in die Bücherei und nutzten die Angebote mit viel Freude. Ob eine spannende Geschichte von Opa oder Oma vorgelesen zu bekommen oder gemeinsam mit den Großeltern Osterdekoration zu basteln, das Strahlen der Kinder bestätigte den Erfolg der Aktion.

Highlights waren aber unbestritten die liebevoll vorgetragenen Geschichten im Bilderbuchkino. Zuerst wurde es dunkel in den Räumen der Bücherei, die Kinder versammelten sich um einen Diaprojektor, welcher die Bildergeschichte auf die Leinwand brachte. Teilweise eingekuschelt bei ihren Opas und Omas lauschten die Kinder den Worten der Erzählerinnen Margitta Kuppinger und Marianne Treiber-Nagel.

Kuppinger übernahm die Geschichte von „August und dem roten Ding“, während Treiber-Nagel etwas später gleich zweimal „Quentin Qualle – Die Muräne hat Migräne“ für die Kinder vortrug. Mit schön illustrierten Bildern und gleichzeitig lehrreichen und interessanten Geschichten, schafften es die Vorleserinnen, den Kleinen ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Diese durften sogar an der Geschichte teilhaben, die Bilder mitbeschreiben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Bestätigung, dass das Bilderbuchkino mehr als nur gut bei den Kindern ankam, zeigte sich in deren Mitarbeit. Sobald die Vorleserin Fragen wie „Was seht ihr auf dem Bild?“ stellte, schossen direkt etliche Hände in die Luft.

Mit dem Ende der ersten Bilderbuchkino-Vorstellung durften sich die Kleinen sogar noch am Diaprojektor ausprobieren. Michaela Jakobi vom Büchereiteam erklärte die Funktionsweise des Geräts und ließ die Kinder selbst versuchen, von einem Diabild zum nächsten zu schalten.

Aktionstag findet wieder statt

„Der Aktionstag findet nun das erste Mal seit der Pandemie statt und wir freuen uns sehr über die Resonanz. Schön ist auch, dass die Besucher nach den Vorstellungen bleiben und unsere Vorlese- und Bastelangebote nutzen“, so Stefanie Siebelt vom Team der Bücherei. Man wolle auch in Zukunft Aktionstage für Kinder veranstalten, so Siebelt weiter. Denn Kinder gehörten zu einer der wichtigsten Zielgruppen der Gemeindebücherei.

Wenn das Team um Stefanie Siebelt, Michaela Jakobi und Laura Wanisch die Veranstaltungen weiterhin so liebevoll vorbereitet, werden diese sicherlich genauso beliebt wie der „Oma-Opa-Enkel-Tag“.