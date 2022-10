„Esmeralda Theresia“ durch die Straßen der Gemeinde begleitet

Neulußheim. Vergangenen Samstag trafen sich rund 20 Besucher des Kinder- und Jugendtreffs Point, um beim Kerweumzug mitzulaufen, mit dem die Kirchweih sozusagen ihre Eröffnung hat. Dies ist schon eine lange Tradition, die gepflegt wird.

Einige Tage vor Kerwebeginn bastelte Point-Leiterin Yvonne Diehm zusammen mit den Kindern und FSJlerin Emily Keil die Kerweschlumpel, die dieses Jahr auf den Namen „Esmeralda Theresia“ getauft wurde.

Samstagmittags wurde der Wagen geschmückt mit vielen bunten Luftballons und hübscher Blumendeko, damit „Esmeralda Theresia“ sich auch wohlfühlte. Um 13 Uhr liefen die Freunde des Point durch den Ort und präsentierten zwei Stunden lang bei lauter Musik „Esmeralda Theresia“, damit alle Neulussheimer den Beginn der Kerwe mitbekamen.

Im Anschluss wurden die Kinder und Teens auf dem Messplatz von Bürgermeister Gunther Hoffmann begrüßt, der an die selbigen Fahrtchips und Schaumküsse verteilte, was diese sichtlich erfreut hatte. Der SC Olympia war so freundlich und versorgte die hungrigen Point-Besucher zusätzlich mit seinen Leckereien.

Abends ging es rockig weiter mit der Band „Get Laid“ aus Reilingen. Erstmals veranstaltete der VkKJ (Verein für kommunale Kinder- und Jugendarbeit) den Kerwerock, was auf große Begeisterung bei den Neulussheimer Bürgern stieß. Mit Songs wie „Teenage Dirtbag“ und „The End“ von Linkin Park brachten die Band die Menge zum Beben und ebenso Klassiker wie „TNT“ von AC/DC oder „Breaking the Law“ von Judas Priest durften nicht fehlen. Auch deutsche Songs hat die Reilinger Rockband im Repertoire: Bei „Alles nur geklaut“ von den Prinzen wurde das Publikum zum Mitsingen animieren.

Neuauflage angeregt

Die Gäste des Kerwerocks waren „bunt gemischt“ – von jungen Erwachsenen bis jung gebliebenen Altrockern und Familien mit Kindern war alles dabei.

Der Kerwerock kam so gut bei den Zuschauern an, dass die Veranstalter noch am selben Abend gefragt wurden, ob es nächstes Jahr wieder einen geben wird. Der VkKJ freut sich zusammen mit Point-Leitern Yvonne Diehm, dass das Event solch einen positiven Zuspruch fand und werden ihr Bestmöglichstes geben, dieses bei der nächsten Kerwe wieder stattfinden zu lassen. yd