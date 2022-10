Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim will gemeinsam agieren

Neulußheim. Der Kirchengemeinderat hatte eingeladen und alle, die sich durch ihr Engagement, ihr Tun und ihr Machen, durch Kritik, Ideen und Gebete eingebracht hatten, waren gekommen. Und dieser Abend wurde zu etwas ganz Besonderem.

Pfarrerin Katharina Garben brachte es in ihrer Begrüßungsansprache klar zum Ausdruck. „Viele klagen, dass ihnen in der Corona-Zeit ganz viele Menschen als Ehrenamtliche verloren gingen, das ist bei uns in der evangelischen Kirchengemeinde anders und das ist großartig. Beobachtet man beispielsweise eine hohe Fluktuation in verschiedenen Kindergärten, so ist das bei uns anders und das macht dankbar.“

„Viele Talente und Gaben bringen sich in die Gemeinde ein“, so Garben. Ein Kirchengemeinderat, der verschiedene Generationen und Frömmigkeitsstile abbildet, im Pfarramt, bei Gottesdiensten, in Gruppen und Kreisen, bei Projekten und Aktionen mit Musik, das Gemeinsam-statt-Einsam-Projekt, die Kirchengemeinde lebe von Menschen, die sich beteiligen. Sie freue sich, nach langer Zeit endlich wieder zu einem Mitarbeiterfest einladen zu dürfen. „Corona habe auch in einigen Bereichen Dinge, wie digitale Angebote oder Öffentlichkeitsarbeit mit Newsletter und Kirchenbrief vorangebracht“. Ihr Dank ging dabei an Kirchendienerin Siedler für ihr unermüdliches Austragen der Kirchenbriefe in fast 50 Haushalte.

Kirche ist in der Krise

Die gesamte Kirche sei in der Krise, also bedürfe es Veränderungen. Zum einen das Zugehen auf Menschen. Ein Willkommen mit Brot und Salz beispielsweise für neue Gemeindemitglieder, Besuchsdienst. Gemeinschaft erleben im Konfi-Team oder das gemeinsame Wandern. Das Nachtcafé setze bereits neue Impulse.

Auch die Vielfalt von verschiedenen neuen Gottesdienstkonzepten wie Familiengottesdienste, Gebete, Meditationen, Frauensonntag, Taufgottesdienste am Blausee oder sogar ein Gottesdienst auf der Kerwe, zeigten die Vielfalt und die Möglichkeiten der christlichen Gemeinschaft auf. „Unsere Kirche lebt. Mit all den Ehrenamtlichen, denen dieser Abend gewidmet wird“, so Garben.

Ein reichhaltiger Gaumenschmaus mit Leckereien am langen Büfett war der Beginn eines vergnüglichen Abends, der nach Öffnung des Gemeindesaals mit der „Ron Prinz Kombo“ seine Fortsetzung nahm. Mit ihrem Programm „Welthits uff kurpfälzisch“ verpackten Ronald Mummert, Alex Irmler und Lothar Antoni und immer wieder betont als Bravo Boy von 1972, mit der bezaubernden Anne Geser Songtexte in äußerst bekannte Melodien. Im Dialog mit dem Publikum und ihren Songs blieb bald kein Auge trocken und selbst Anne Geser brauchte ein paar Minuten, um ihren Lachanfall unter Kontrolle zu bringen.

Fragte man nach Ende des Abends, welche Songs am meisten Spaß gemacht hätten, gab es keinen eindeutigen Favoriten. „Isch der Gerd do, der aus der Kirchestroß, oder A bis C, es isch weit bis Dobbel-D“, auch der letzte Teenager im Dorf brachte das Publikum zum Lachen. „Steh uff un flenn“ der geheime Rat von Anne und sehnsüchtig verglich sie ihren Mann mit ihrem Schwarm Oliver Kahn. Wobei Nichtneulußheimern ab und an Übersetzungen zugeflüstert wurden, was wieder zur Erheiterung beitrug.

Gemeindediakon Jascha Richter wurde im Nu zum Postzusteller und brachte der verzückten Anne blinkernde rode Schuh. „Rode Schuh zum Nigliei, damit der Schatz unner der Deck Heft lesen kann.“ Der Unnerrock, das Café Oriental oder der Grenzkonflikt zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Klar auch das Bekenntnis für die beiden im Saal sitzenden Ingenieure. Und dass es samstags in die Badwann geht, war jedem klar.

Und vielleicht war das Lied über Mutterstadt, weit genug weg, wegen der Zustände dort, doch der Favorit des Abends? Oder doch vielleicht „Silvies Mudder sacht, der will nur das eine?“ Aber ganz bestimmt auch der Umweltsong – „ganz Holland steht unner Wasser, mir suche Campingplätz für Holland, denn uffm Nordpol wächst Gras. Kummt zu uns, mir zeige euch was Freunde sind.“

Ja, an diesem Abend trafen sich Ehrenamtliche im Gemeindehaus zum Mitarbeiterfest und gingen am Ende der wunderbar organisierten Feier sicher als Freunde beschwingt in den Abend.