Der 1. Advent ist der erste Sonntag in der vierwöchigen Adventszeit vor Weihnachten. (lateinisch adventus „Ankunft“). In diesem Zeitraum bereitet sich die evangelische Kirchengemeinde in Neulußheim auf das Weihnachtsfest und die Ankunft Jesu Christi vor.

Auch in diesem Jahr begann trotz der schwierigen Pandemielage der erste Adventsgottesdienst unter den gebotenen Vorschriften. Die

...