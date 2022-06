Exhibitionist (80) in Neulußheim festgenommen

Neulußheim. Gleich mehrere Zeugen wurden am frühen Dienstagnachmittag auf einen älteren Mann aufmerksam, der auf einem gut

einsehbaren Gartengrundstück in der Kirchenstraße in Neulußheim an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der über 80-Jährige soll gegen 13 Uhr, während Passanten an ihm vorbeigingen, offensichtlich sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

Alarmierte Beamte des Polizeireviers Hockenheim stellten den Mann wenig später in Tatortnähe. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, das Geschehen jedoch beobachteten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.