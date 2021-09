Fahrradtour mit Gutting und Sturm

Neulußheim. Viele kommunalpolitische Themen haben Überschneidungen mit der politischen Ebene des Rhein-Neckar-Kreises, des Landes oder des Bundes. Aus diesem Grund lädt die CDU Neulußheim alle interessierten Bürger ein, um unter anderem die Verkehrssituation und die Wasserknappheit des Kriegbachs zu thematisieren.

Mit dabei ist der Bundestagabgeordnete Olav Gutting sowie der Fraktionsvorsitzende und Kreisrat Thomas Birkenmaier für Fragen, die in der Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreises liegen, während der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm die landespolitischen Themen abdeckt.

Die kommunalpolitische Fahrradtour beginnt am Montag, 20. September, um 17.30 Uhr an den Fahrradständern auf der Bahnhofsbrücke. Anliegen, die sich die CDU vor Ort ansehen soll, können per E-Mail kontakt@cdu-neulussheim.de oder unter Telefon 06205/3 64 05 71 gemeldet werden. zg