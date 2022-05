Familienfest zum Auftakt

Neulußheim. Der Tennisverein Lussheim eröffnete seine Freiluftsaison mit einem Programm für die ganze Familie. Die Tennisschule Amon präsentierte die aktuelle Wilson Kollektion. Es wurden an alle Teams die neuen Vereinstrikots ausgegeben und gleich die Möglichkeit genutzt, neue Mannschaftsbilder aufzunehmen. Auch die Jugendmannschaften wurden mit ihren grünen Mannschaftstrikot ausgestattet und es entstand in Anwesenheit der Eltern ein tolles Jugendgruppenbild mit den Trainern.

Während sich alle mit süßen Crêpes oder einer fruchtigen Currywurst stärkten, unterhielten die Mitarbeiter des Jugendtreffs Point die jüngsten Mitglieder mit Spiel und Spaß auf dem Rasen neben dem Clubhaus.

Die Saison wurde um 11 Uhr mit einem Gläschen Sekt vom Vorstandsvorsitzenden Rolf Herrmann offiziell eröffnet und endete als Familienfest am späten Nachmittag. Man merkte, dass es nach der Pandemie viel Gesprächsstoff gab und man auch einfach die Möglichkeit, ungezwungen mit Freunden zusammenzustehen, nutzen wollte.

So steht einer Saison 2022 in der das Vereinsleben wieder in den Mittelpunkt rückt, nichts mehr im Wege. aba