Farbtupfer in Neulußheim werden mehr

Neulußheim. Vor mehr als vier Jahren mag es noch ein Wunsch gewesen sein, mittlerweile zeigt die Aktion „Neulußheim blüht auf“ der Wählergemeinschaft „Wir für Neulußheim“ (WfN) Wirkung: Das Ortsbild zeigt sich immer mehr im Blumenschmuck, farbige Akzente erfreuen das Auge. Und nicht nur dieses, auch die Insektenwelt hat ihren Spaß.

Angefangen hat die Gruppe um Gemeinderätin Ingeborg Bamberg mit dem Verschenken von Blumenzwiebeln an die Bevölkerung. Ursprünglich waren es kleine Krokuszwiebeln, die als Geschenk an die Bürger und über diese in die Erde kamen, nach und nach wuchs das Sortiment, auch dank der Unterstützung des Gartencenters Engelhorns Welt, das die Aktion als Sponsor begleitet. So grüßen nun auch Tulpen und andere Frühblüher aus den Vorgärten und Baumscheiben.

Wobei den Baumscheiben in den Augen von WfN besondere Bedeutung zukommt. Denn neben dem Verteilen von Blumenzwiebeln hat es sich die Gruppe zur Aufgabe gemacht, Baumscheiben zum Blühen zu bringen. Blumen wurden gepflanzt und aufgezogen. Und damit das klappt, wurden Baumpaten gesucht und gefunden – Menschen oder Firmen in der Nähe einer Baumscheibe, die eine Patenschaft übernahmen. Sie kümmern sich daum, dass die Pflanzen im Sommer nicht verdursten und ihnen die entsprechende Aufmerksamkeit zukommt.

Mitstreiter gefunden

Für Bamberg und ihre Mitstreiterinnen eine nicht immer leichte Aufgabe, ist es doch gar nicht so einfach, die Zwiebeln in der doch recht harten Erde um die Baumscheiben zu vergraben. Elf Stammeinfassungen wurden in der Zwischenzeit in Abstimmung mit den jeweiligen Anwohnern oder Gewerbetreibenden bepflanzt und weitere Baumscheiben wurden von Anwohnern in Eigenregie bepflanzt, die dem Beispiel von WfN folgen.

Kurzum, freut sich Bamberg, WfN hat seinen Teil dazu beigetragen, dass in der Gemeinde mehr Blumen für bunte Punkte sorgen. Und für die Pflanzenfreunde hat sogar das wenig einladende April-Wetter einen Vorzug – „die Kälte sorgt dafür, dass die Blütenpracht der Tulpen sich länger hält“. aw