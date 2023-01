Fasching für Kinder

Neulußheim. Nach der durch Corona verursachten Zwangspause ist es in diesem Jahr wieder so weit: Der Kinder- und Jugendtreff Point lädt zusammen mit den Ehrenamtlichen des Trägervereins zum Kinderfasching in die Neulussheimer Hardthalle ein. Einlass ist um 14.11 Uhr, Beginn des närrischen Treibens ist um 14.33 Uhr und endet gegen 17.33 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Unterhaltung sorgt das Point-Team mit lustigen Tanzspielen und auch „Clown Julchen“ ist als Show-Act dabei und bringt gute Laune mit.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt einen Kuchen- und Getränkeverkauf sowie Hot Dogs.

Mehr zum Thema Laufevent BASF Firmencup auf dem Hockenheimring: Pro Team gibt’s ein Bäumchen Mehr erfahren Seidel-Halle Flohmarkt rund ums Kind Mehr erfahren

Wer den Point unterstützen möchte, darf gerne einen Kuchen für den Kuchenverkauf mitbringen (am besten mit einem Zettelchen der Zutaten darin). zg