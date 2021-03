Neulußheim. Im letzten Jahr konnte die evangelische Kirchengemeinde aufgrund der Pandemie keine Jubelkonfirmationen feiern. Geplant war, die Jubilare zur diesjährigen Jubelkonfirmation einzuladen. Doch für den traditionellen Termin am Sonntag Judika, 21. März, sieht die Kirchengemeinde derzeit keine Möglichkeit. Auch wird ein Gottesdienst für alle Jahrgänge in diesem Jahr nicht darstellbar sein. Das Schutzkonzept sieht vor, dass höchstens 40 Haushalte in der Kirche sein dürfen zu einem 30-minütigen Gottesdienst.

AdUnit urban-intext1

Daher hat sich die Kirchengemeinde etwas Neues überlegt: So es möglich sein wird, wird vom 17. bis 18. Juli ein Jubelwochenende gefeiert. Die Idee ist am Samstag, 17. Juli, um 18 Uhr einen Gottesdienst mit den goldenen Konfirmanden und Konfirmandinnen aus 2020 und aus 2021 zu feiern. Jeder Jubilar kann den eigenen Haushalt mitbringen zu einem kurzen Festgottesdienst. Im Anschluss kann, wenn möglich, ein Empfang im Freien oder ein Treff unterm Nussbaum stattfinden.

Die diamantenen Jubelkonfirmanden hätten ihren Gottesdienst am Sonntag, 18. Juli, um 9.30 Uhr und die eisernen Jubelkonfirmanden würden für 11 Uhr eingeladen. Die Jubilare, die gnadene, kronjuwelene oder eichene Konfirmation feiern, wären um 14.30 Uhr zum Gottesdienst eingeladen. Ob es dann im Anschluss noch ein Kaffeetrinken geben kann, das möglicherweise im Freien stattfinden würde, wäre abhängig von der pandemischen Lage.

Dieses Jahr kann kein Treffen vorab im Gemeindehaus gemacht werden, um eventuell vorhandene Adressdaten abzugleichen. Deshalb bittet die Kirchengemeinde, ihr Adresslisten zukommen zu lassen. Das geht entweder in digitaler Form per E-Mail oder durch Einwurf im Briefkasten des Pfarramtes. zg