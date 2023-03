Feierwochenende geplant

Neulußheim. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit – ein Sprichwort, dass viele Menschen bestätigen und dann plötzlich feststellen, dass ihre Konfirmation schon 25, 50, 60 oder noch länger her ist. Diese besonderen Jubiläen will die evangelische Kirchengemeinde Neulußheim mit vielen Gästen feiern. Wie in den beiden vergangenen Jahren schon erprobt, wird es ein ganzes Jubelwochenende geben.

Am Samstag, 8. Juli, 18 Uhr, wird es einen Gottesdienst mit den silbernen und goldenen Konfirmanden und Konfirmandinnen geben. Die goldenen Konfis haben ihre Konfirmation im Jahr 1973 gefeiert. Die Silberkonfirmandinnen und Silberkonfirmanden im Jahr 1998. Im Anschluss an den Gottesdienst wird das Team von „Gemeinsam statt einsam“ einen Empfang ausrichten, der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst mit. Gerne können sich Jubilare auch persönlich im Pfarramt anmelden oder mailen.

Die diamantenen und eisernen Jubelkonfirmanden haben ihren Festgottesdienst am Sonntag, 9. Juli, um 9.30 Uhr. Die Jubilare, die gnadene, kronjuwelene oder eichene Konfirmation feiern, sind um 11 Uhr zum Gottesdienst eingeladen. Nach jedem Gottesdienst gibt es einen Empfang im Garten der Kirche.

Auf Hilfe angewiesen

Das Pfarramt wird ab Ende März Einladungen verschicken, nimmt aber auch gesammelte Anmeldungen aus den Jahrgängen entgegen. Das Pfarramt freut sich über Hinweise, wer noch einzuladen ist. Die Einladungen stehen ab Anfang April unter den Downloads auf der Homepage www.ev-kirche-neulussheim.de der Kirchengemeinde zum Runterladen und Ausfüllen.

Das Pfarramt darf aus datenschutzrechtlichen Gründen nur auf Daten von evangelischen Gemeindegliedern, die in Neulußheim wohnen zugreifen. Es darf aus Datenschutzgründen keine Listen aus früheren Jahren verwenden. Es gibt keine Möglichkeit Adressen von Jubelkonfirmanden, die nicht mehr in Neulußheim wohnen, zu ermitteln. Daher ist das Pfarramt auf die Mithilfe der Jahrgangskollegen angewiesen. kg