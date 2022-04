Festliches Menü für Ostern

Neulußheim. Die Pandemie hat die Veranstaltungs- und Cateringbranche in den vergangenen zwei Jahren stark gefordert, sodass Katja Brömmer sich mit ihrem „EventWerk“ etwas Besonderes überlegte: küchenfertige Gourmetboxen zu besonderen Anlässen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was bedeutet das? Ganz einfach: Mit Herd, Ofen und ein paar Kochtöpfen lässt sich aus der Zusammenstellung hochwertiger Zutaten in etwa 45 Minuten ein mehrgängiges Menü zaubern. Dafür benötigt man keinerlei Kochkenntnisse, denn alles ist so weit vorbereitet, dass man es nach mitgelieferter Anleitung nur fertig garen oder erhitzen muss.

Die Erwartungen wurden bei den Valentinstags-, BBQ-, Muttertags- und Weihnachtsboxen übertroffen und so konnten sich viele Gourmets über ein ausgiebiges Menü in den eigenen vier Wänden freuen. Nun gibt es sie wieder und dies voraussichtlich nach den bundesweiten Öffnungen zum vorerst letzten Mal, als küchenfertige „Osterbox“. Für die anstehenden Feiertage hat Katja Brömmer ein sehr passendes Menü zusammengestellt. Angefangen von Lammragout, Kaninchen oder Ragout fin bis hin zum Kir-Royal-Sorbet und Crème brûlée, von Krustentier- oder Ricotta-Bärlauch-Ravioli in köstlicher Bouillon bis hin zu einem Osterfrühstück mit Graved Lachs, hausgemachten Franzbrötchenaufstrich und diversen Aufbackwaren. „EventWerk“ Kreativität und Kochkunst spiegelt sich in der Zusammenstellung wider, und für jeden Geschmacksnerv wird etwas Feines dabei sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sind zwei Boxengrößen erhältlich – für zwei Personen zu 99 Euro und für drei bis vier Personen zu 139 Euro, dazu wird eine Veggiebox für zwei Personen zu 85 Euro angeboten. Der komplette Inhalt der Boxen kann unter www.eventwerk-broemmer.de nachgelesen werden. zg