Feuerwehr sammelt warme Kinderkleidung und Decken für die Ukraine

Neulußheim. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wollen mit Unterstützung der Gemeinde und Andres KfZ-Service dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Abgestimmt wurde die Aktion mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Heidelberg in Verbindung mit dem Ministerium in der Ukraine.

Die Bevölkerung kann an diesem Donnerstag, 3. März, von 16 bis 18 Uhr und am Freitag, 4. März, von 15 bis 17 Uhr Spenden am Haus der Feuerwehr abgeben.

Spenden in Karton verpacken

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass ausschließlich warme Kinderbekleidung, Wolldecken und Schlafsäcke angenommen werden. Die Gegenstände müssen in einem Karton verpackt angeliefert werden, da eine Annahme sonst nicht erfolgen kann.

Ebenso fehlt es den Krankenhäusern in der Ukraine an Verbandsmaterial, welches, ebenfalls verpackt, angenommen wird.

Bereits im Vorfeld weisen die Organisatoren darauf hin, dass nur eine begrenzte Ladefähigkeit zur Verfügung steht. zg