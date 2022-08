Filme für die ganze Familie

Neulußheim. Innerhalb der Reihe „Neulußheimer Ferienspaß“ wird an drei Tagen Open-Air-Kino mit dem Kinomobil des Landes Baden-Württemberg für Groß und Klein auf dem Gelände des Sportclubs Olympia geboten. Ob mit Klappstuhl oder Decken – jeder wird ein Plätzchen finden!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt macht am Donnerstag, 11. August, die französische Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“.

Monsieur Claude in Nöten

Monsieur Claudes 40. Hochzeitstag steht bevor und auch die reife Liebe will beschworen sein. Claude stellt sich ein romantisches Abendessen à la francaise vor und ahnt nicht, dass die Töchter still und heimlich sein persönliches Armageddon planen: Eine XXL-Familienfeier mit allen Schwiegereltern aus der ganzen Welt, bei der Claude und Marie ihr Eheversprechen erneuern sollen.

Mehr zum Thema Central Helfer auf vier Pfoten Mehr erfahren

Ein Fest der Situationskomik, voller Esprit und Dialogwitz, eine Kinokomödie, wie sie sein muss – mitreißend, sympathisch und vor allem extrem witzig (FSK 12), so die Kritiken.

Am Freitag, 12. August, geht es weiter mit dem Film „Wunderschön“. Der neue Film von Karoline Herfurth erzählt von fünf Frauen, die jede für sich eine Antwort auf die Frage suchen, was Schönheit eigentlich ist. Und welche Bedeutung sie in unserem Leben einnimmt. Auf leichtfüßige Art gelingt Karoline Herfurth ein berührender und hoch unterhaltsamer Blick auf eine ewige Frage.

„Wunderschön“ erzählt ohne die üblichen Kinoklischees vom Schönheitsdruck und seinen Wirkungen – und lässt die Besucher am Ende trotzdem glücklich das Kino verlassen (FSK 6).

Disney entführt nach „Encanto“

Das Finale der kleinen Reihe ist am Samstag, 13. August, ein Disney-Film für die ganze Familie – „Encanto“.

Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die tief versteckt in den Bergen Kolumbiens an einem wundersamen, verzauberten Ort namens „Encanto“ leben. Die Magie des Encanto hat jedes Kind der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet. Jedes Kind außer Mirabel. Doch als sie herausfindet, dass ihr geliebtes Encanto in Gefahr ist, wird Mirabel bewusst, dass sie allein die letzte Hoffnung für ihre außergewöhnliche Familie und ihr wunderbares Zuhause ist.

Endlich wieder großes und großartiges Disney-Kino für die ganze Familie.

Zu den Filmen werden Getränke und herzhafte sowie süße Crêpes zu familiären Preisen angeboten, deren Erlös der Jugendabteilung des Sportclubs Olympia zugutekommt.

Die Eintrittsgelder gehen komplett an das Kinomobil Baden-Württemberg. Der Eintritt kostet pro Person 6 Euro.

Einlass ist um 20.30 Uhr, die Filme beginnen jeweils nach Einbruch der Dunkelheit. Bei Regen oder Sturm entfällt die geplante Veranstaltung. zg