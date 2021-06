Fisch ohne Fest am Eichelgartensee

Neulußheim. Erneut kann das beliebte Fischerfest des ASV Frühauf Corona-bedingt nicht in seiner gewohnten Art und Weise stattfinden. Damit die Gäste des Vereins dennoch nicht auf die Fischspezialitäten verzichten müssen, organisiert der Verein am Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli, ganz unter dem letztjährigen Motto „Fisch ohne Fest“ ein Fischbacken im Fischerheim am Eichelgartensee.

An beiden Tagen werden Zander- und Seelachsfilets sowie knusprige Forellen in der vereinseigenen Fischbäckerei gebacken und zum Abholen angeboten. Zudem gibt es noch goldgelbe, frische Forellen aus dem Rauch. Geöffnet ist samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr. mr