Neulußheim. Die Organisatoren des Angelsportvereins haben sich dazu entschlossen, der Bevölkerung an Karfreitag, 2. April, leckere Fischspezialitäten in der bis weit über die Region hinaus bekannten ASV-Qualität, anzubieten. Der Verkauf findet von 10 Uhr bis etwa 14 Uhr auf dem Vereinsgelände am Eichelgartensee statt.

Die Veranstalter garantieren eine strenge Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen. Auf dem gesamten Gelände ist, nach Rücksprache mit den Ordnungsbehörden, eine Maskenpflicht angeordnet. Diese gilt auch für alle Helfer des Vereins.

Es werden Seelachs- und Zanderfilets sowie knusprige Forellen in der vereinseigenen Fischbäckerei gebacken und im Straßenverkauf angeboten. Zudem gibt es noch goldgelbe, frische Forellen aus dem Rauch. Lediglich auf ganze Zander muss aufgrund der hier längeren Backzeiten verzichtet werden – jeder Gast soll ja so schnell wie möglich seinen leckeren Fisch bekommen. Eine Bewirtung im Biergarten und der Gastwirtschaft findet dieses Jahr nicht statt.