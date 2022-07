Frauenchor "Women's Voice" singt für Neulußheimer Senioren

Neulußheim. Der Frauenchor „Women’s Voice“ bereitet sich intensiv auf sein Konzert am Samstag, 8. Oktober, anlässlich seines 20-jährigen Bestehen vor. Wer dachte, die Frauen würden an diesem Nachmittag den Bewohnern und Tagesgästen nur Lieder aus ihrem Konzertrepertoire zu Gehör bringen, hatte sich getäuscht. Vielmehr stand der Auftritt am Sommerfestnachmittag, der auf Einladung des Seniorenzentrums Haus Edelberg erfolgte, unter dem Motto „Singen für und mit Senioren“.

Der Chor war an diesem Werktag mit fast einem Dutzend Frauen zwar nur in kleiner Besetzung anwesend, nahm dennoch sein Publikum mit auf eine schwungvolle musikalische Reise. Um erst einmal die Stimmen aufzuwärmen erklang aus dem eigenen Repertoire „Fatia“.

Textsichere Zuhörer

Women’s Voice mit Dirigent Bernd Schmitteckert staunte dabei nicht schlecht, als die Zuhörer schon beim ersten Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“ textsicher, kräftig und mit strahlenden Gesichtern mitsangen. So auch bei den weiteren bekannten Liedern, wie „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ oder „Schuld war nur der Bossa Nova“. Beim Lied „Pack die Badehose ein“ erinnerten sich die Senioren sicherlich an ihre eigenen Badefreuden.

Ob beim kleinen grünen Kaktus oder dem Capri Fischer, die Stimmung wurde mit den gemeinsam gesungenen Oldies immer fröhlicher. „Ach“, so eine über 90-jährige Bewohnerin, „eure Lieder aus meiner Jugendzeit wie ,Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling‘ machen mich einfach glücklich. Erinnerungen an Nächte, in denen mein Mann und ich im Tanzcafé geschwoft haben, kommen wieder hoch.“ Das freute den Dirigenten Bernd Schmitteckert natürlich, der selbst Spaß an den wohl nie in Vergessenheit geratenen Liedern hatte.

Das kann wiederholt werden!

Mit einem herzlichen Dankeschön verabschiedete Teamleiterin Jutta Singer den Frauenchor nach diesem vergnüglichen Nachmittag, der den Senioren viel Freude bereitet hatte. „Das Konzept, einmal diese altbekannten Lieder gemeinsam mit den Senioren zu singen, ging voll auf. Das kann gerne wiederholt werden“, so Vorsitzende Heike Ullrich und freute sich, dass mit „Que Sera Sera“ ein eigener Liedwunsch in Erfüllung ging.

Im Anschluss konnte bei kühlen Getränken noch das eine oder andere Schwätzchen im Garten des Hauses gehalten werden. Die Sängerinnen sicherten der Heimleitung zum Abschluss zu, auf jeden Fall gerne wieder ins Haus Edelberg zu kommen. hu/rhw