Freie Wähler engagieren sich

Neulußheim. „Die gute Sache geht auch 2023 weiter“, kündigen die Freien Wähler Neulußheim an. Wie bereits seit über 15 Jahren seien auch im vergangenen Jahr „viele Euros an Vereine, Schulen und Kindergärten ausbezahlt“ worden, die sich an der Papiersammlung beteiligt hatten.

Unter der Regie der Freien Wähler besteht regelmäßig am letzten Samstag eines Monats in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, Papier und Kartonagen abzugeben. Der Erlös kommt dem jeweils sammelnden Verein zugute. „Daher nichts in blaue oder grüne Tonnen und auch nichts daneben stellen, sondern nachhaltig und lokal verbunden jeden Monat zur heimatlichen Papiersammlung bringen und lokale Vereine und Institutionen unterstützen“, ruft die Partei auf.

Termine für die Samstagspapiersammlung sind der 28. Januar, 25. Februar, 25. März, 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 26. August, 30. September, 28. Oktober, 25. November sowie der 16. Dezember.

Fragen rund um die Papiersammlung beantwortet Sven Nitsche per E-Mail an die Adresse nitsche@fwnl.de oder unter Telefon 06205/3 83 44. sn