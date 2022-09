Freiwillige Feuerwehr Neulußheim sucht Nachwuchs

Neulußheim. Was wären die Kommunen – was wäre die Gesellschaft – ohne Freiwillige Feuerwehren? Die Frauen und Männer sind zur Stelle, wenn Not am Mann ist – ehrenamtlich. Sie sind da, wenn andere Urlaub machen und an Festtagen wie Weihnachten und Neujahr. Die Einsatzbereitschaft ist immer gegeben.

Hoch hinaus geht’s bei der Feuerwehr auch schon mal . . . © Feuerwehr

Die Vielfältigkeit der Aufgaben der Feuerwehr etwa in der Urlaubszeit zeigte sich in Neulußheim im Monat August: Hier war der Trupp von der Unterstützung im Rettungsdienst, Einsätzen bei Wasserschaden, einem umgeknickten Telefonmast, einem Gebäudebrand und dem Verdacht auf auslaufende Betriebsstoffe gefordert. Die Feuerwehr Neulußheim bildet eben genau für diese abwechslungsreichen Tätigkeiten aus, um ihren Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. So stehen in den nächsten Wochen weitere Ausbildungsabschnitte wie ein Grundlehrgang Wärmegewöhnung und auch ein weiterführender Lehrgang in einem feststoffbefeuerten Container an. Auch die Absturzsicherung und zu erlernende Techniken für dieses Aufgabengebiet werden in naher Zukunft in einem Grundlehrgang und einem Auffrischungskurs bei der Feuerwehr im Mittelpunkt stehen.

Übrigens: Alles ist erlernbar, um Feuerwehrmann oder -frau zu werden, werben die Wehrangehörigen, einfach mal bei den Übungsabenden reinzuschauen.

Übungsabende der Freiwilligen Feuerwehr: mittwochs, 19.30 Uhr, derzeit im Kriegbachweg.

Kontakt: info@feuerwehr-neulussheim.de, www.feuerwehr-neulussheim.de, Telefon 0171/6 79 28 66 (stellvertretender Kommandant Oliver Huber).