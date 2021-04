Freundlich zu Fremden

Ist Ihnen das auch schon mal so passiert? Ich bin einkaufen und biege mit meinem Einkaufswagen im Supermarkt um die Ecke. Da spricht mich eine Frau an und fragt fröhlich, wie es mir gehe. Mhhh, denke ich, wer ist das? Mein Kopfkarussell fing an sich zu drehen. Wer steckt hinter der Maske? Ist das vielleicht Frau . . .? Ach nein, der Mann neben ihr passt nicht. Oder ist das ihr Freund? Wie auf meinem Computer google ich in meinem Kopf alle Merkmale ab: kurzes weißes Haar, adrett angezogen, freundliche Augen. Kombiniere, wer mich mit meiner Maske und meinem restlichen Aussehen vielleicht kennt. Negativ. Mist.

Aber wie komme ich aus diesem netten „Wie-geht-es-Ihnen- denn“ heraus? „Danke, mir geht’s gut“ sage ich, lache mit meinen Augen und frage: „Und Ihnen, sind Sie bisher gut durch die Pandemie gekommen? Ist das nicht witzig sage ich, mit den Masken erkennt man Menschen erst auf den zweiten Blick?“ (Bei mir noch nicht einmal nach dem dritten Blick . . .). Etwas in Eile rufe ich: „Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund“ – und schiebe den Einkauf an die Kasse.

Neugierig wartete ich im Auto auf das Paar, das seine Einkäufe im Wagen verstaute und die Masken abnahmen. Nein, dieses Paar kannte ich nun wirklich nicht. Aber nett waren die beiden auf jeden Fall. Und ich doch auch, oder?