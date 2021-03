Neulußheim. Heute, ohne Blätter, sieht sie nicht wie eine Schönheit aus: Die Friedenslinde vor der evangelischen Kirche in der Sankt Leoner Straße. Sie feiert heute, am 9. März, ihren 150. Geburtstag, wie Markus Hartmann in seinem Bericht an diese Redaktion schreibt.

Laut Aufzeichnungen erlebte Neulußheim den Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 dadurch, dass sich auf der Feldgemarkung, die an Hockenheim und Altlußheim grenzt, ein riesiges Heerlager befand. Hier sammelte sich die Armee des preußischen Kronprinzen Friedrich, der sich von seiner Schwester, Großherzogin Luise von Baden, in Schwetzingen vor dem Auszug in den Krieg verabschiedete.

Zweites Exemplar eingegangen

„Friedenslinde gepflanzt am 9. März 1871“ ist auf dem Schildchen zu lesen, das am Baum in der Sankt Leoner Straße angebracht ist. © Hartmann

Zum 9. März 1871 wurde in Neulußheim ein Friedensfest begangen. Der Grund: alle 26 Neulußheimer Kriegsteilnehmer des Deutsch-Französischen Krieges waren wieder gesund in ihre Heimat zurückgekehrt! Aus Freude darüber wurden an diesem Tag zur Erinnerung zwei Friedenslinden vor dem Eingang zur evangelischen Kirche gepflanzt. Eine der beiden Friedenslinden ist im Laufe der Zeit eingegangen. Die verbleibende Linde steht jetzt noch vor dem Eingang zur evangelischen Kirche.

„Heute ist somit ein ganz besonderer Tag für einen ganz besonderen Baum in ganz besonderen Zeiten“, schreibt Markus Hartmann und appelliert: „Bewahren wir den Frieden in unserer Heimat und in Europa. So wie wir den Frieden bewahren müssen, sollten wir auch den 150 Jahre alten Baum bewahren.

Eine ausreichend große Baumscheibe, ein gelegentlicher Austausch der Erde, Schutz vor Fahrzeugen und Streusalz sowie ordentlich Wasser in den Sommermonaten könnten dafür sorgen, dass unsere Friedenslinde noch einige hundert Jahre die Neulußheimer Ortsmitte verschönert.“ zg/mh