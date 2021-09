„Früchtesingen“ zum Aufwärmen

Neulußheim. Vor Kurzem ging es im Point im Verlauf des Ferienspaßes musikalisch zu: Leiterin Yvonne Diehm bot für Kinder und Jugendliche jeweils an zwei verschiedenen Tagen eine Session an, während der sich die Kinder Lieder wünschen durften und dann gemeinsam sangen.

Um sich aufzuwärmen, sangen die Kinder ein lustiges Lied, das lediglich aus den Namen verschiedener Früchte besteht, die ständig wiederholt werden. Auf diese Weise fanden die jungen Sänger ihren Rhythmus. Im nächsten Schritt wurden die Obstsorten quasi zum Obstsalat vermischt und als Kanon gesungen. Passend zum Lied wurde zur Auflockerung das beliebte „Der Obstkorb fällt um“ gespielt, von dem die Kinder gar nicht genug bekamen.Dabei wurde jedem Kind eine Obstsorte zugeteilt. Wurde diese Sorte genannt, musste sich das Kind schnell einen neuen Stuhl suchen.

Im Anschluss wurden Lieder wie „194 Länder“ von Mark Foster oder „Dance Monkey“ von „Tones and I“ aus den Charts gespielt, bei denen die jungen Musiker schnell mitsingen. Wer wollte, durfte mit einem Percussion-Instrument den Gesang begleiten. „Point“-Leiterin Yvonne Diehm begleitete dabei jeweils mit Gitarre oder Keyboard.

Bei der Session für Teens zeigte FSJler Michael Siedler sein Können an der Trompete. Erst etwas zögerlich, dann mit Feuereifer, bewiesen die Teilnehmer ihr musikalisches Geschick und zeigten viel Rhythmus- und Taktgefühl beim Spielen der Cajon und einiger anderer Percussion-Instrumente.

Zum Herbst hin soll nach den guten Erfahrungen während des Ferienspaßes nun ein entsprechendes Musikangebot vorbereitet werden. Wer Interesse am gemeinsamen Singen und Musikmachen hat, kann sich ab sofort per E-Mail an jugendtreff-point@gmx.de bei Yvonne Diehm melden. zg