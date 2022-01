Fußball und Lagerfeuer

Neulußheim. Ein Hallenturnier wird es beim SC Olympia Neulußheim in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht geben. Zu groß wäre der Aufwand, die Corona-Vorgaben umzusetzen – und dann hätten die Verantwortlichen womöglich noch immer kein gutes Gefühl. Anders sieht es an der frischen Luft aus: Der SON hat aus der Not eine Tugend gemacht und veranstaltet am Wochenende erstmals einen Wintercup für Juniorinnen-Mannschaften.

Den Auftakt machen am Samstag ab 10 Uhr die E-Mädchen, bei denen der Gastgeber mit drei Teams am Start ist und insgesamt zehn Teams in Konkurrenz treten. Um 13 Uhr schließen sich die C-Juniorinnen an, der SC Olympia bestreitet zeitgleich mit dem E-Turnier-Endspiel sein Auftaktspiel gegen die SpVgg Neckargemünd. Insgesamt sind hier ebenfalls zehn Vereine gemeldet, der Sieger soll im Endspiel um 16 Uhr ermittelt werden.

Stockbrote werden gegrillt

Am Sonntag, 23. Januar, starten um 10 Uhr die D-Mädchen mit acht Mannschaften; der Turniersieger wird um 12.48 Uhr im Finale ermittelt. Im Anschluss, ab 14 Uhr, wetteifern acht Teams im A-/B-Juniorinnen-Wettbewerb um die Turnierkrone, die im Finale ab 16.48 Uhr ausgespielt wird.

„Bei Lagerfeuer mit Stockbrotgrillen, Crêpes mit Nutella und heißem Orangensaft versuchen wir, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen“, hofft Jugendleiter Reiner Merkel auf eine besondere Alternative zu den Hallenturnieren mit diesem ersten Wintercup für Juniorinnen-Teams in Neulußheim. wy

