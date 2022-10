Garant einer pragmatischen Kommunalpolitik

Neulußheim. Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes durfte der Vorsitzende des Gemeindeverbands, Andreas Sturm, auf die vergangenen drei Jahre zurückblicken: Corona-bedingt war es möglich, die turnusmäßige Hauptversammlung zu verschieben. Somit war dies die erste Versammlung seit der Gemeinderatswahl 2019.

In seinem Bericht hob Sturm die schwierige Situation der vergangenen Jahre hervor, die der CDU-Ortsverband mit anderen Parteien im Ort teilt: „Politik lebt vom Dialog und von daher war die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Nicht jedes Problem lässt sich gut am Telefon besprechen.“ Laut Sturm sei es gelungen einige Veranstaltungen im digitalen Format anzubieten. Gerade der letztjährige Landtagswahlkampf sei überwiegend mit Online-Veranstaltungen bestritten worden.

Neue Formate eingeführt

Der Vorstand Vorsitzender Andreas Sturm, stellvertretender Vorsitzender Marcel Lehmayer, Kassier Markus Kaiser, Schriftführerin Doris Fath, Pressebeauftragte Sophie Hofmann, Internet- und Medienbeauftragte Tamara Montag. Beisitzer: Shqipe Berisha, Thomas Birkenmaier, Artan Hajdari, Ria Lehmayer, Leon Stockmann und Dr. Tim Wörth, Kassenprüfer: Rudi Lehmayer und Karl Sturm. zg

„Weiterhin haben wir zusätzlich Formate an der frischen Luft gewählt, wie die kommunalpolitische Fahrradtour, die in den letzten drei Jahren regelmäßig angeboten wurde und auch auf Interesse stieß“, so der Vorsitzende. Auch die gemeinsame Veranstaltung mit der CDU Altlußheim im Mai zur Energieversorgung im Museum Autovision sei gelungen gewesen und die beiden Ortsverbände seien bereits an der Planung einer weiteren Veranstaltung.

Fraktionsvorsitzender Thomas Birkenmaier berichtete aus der Arbeit im Gemeinderat. „Die CDU-Fraktion setzt sich verlässlich dafür ein, dass die Gemeinde auch weiterhin solide Finanzen vorweisen kann.“ Birkenmaier skizzierte anhand einiger konkreter Beispiele der letzten Monate, dass Gemeindepolitik pragmatisch sein müsse und Ideologie am Ratstisch nichts verloren habe. „Die CDU ist ein Garant für pragmatische Kommunalpolitik.“

Andreas Sturm dankte den anwesenden Mitgliedern, darunter dem Ehrenvorsitzenden Werner Schwesinger, für ihr Kommen und freute sich, dass trotz der schwierigen Corona-Zeit eine Verjüngung der Vorstandschaft gelungen ist. „Wir setzen uns mit neuem Schwung für die Bürgerinnen und Bürger in Neulußheim ein“, versprach Andreas Sturm abschließend. zg