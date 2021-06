Gebühren für die Kinderbetreuung werden erhöht

Neulußheim. Aufs Tempo drücken will die Gemeinde beim Thema Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses. Hierzu ist der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Juni, aufgefordert, die bisherige Beschlusslage zu modifizieren. Flankierend soll in einem weiteren Tagesordnungspunkt über die Aufnahme eines Kredits in Höhe von zwei Millionen Euro entschieden werden. Zum „Schnäppchenpreis“ mag man sagen – der Zinssatz wird bei minus 0,07 Prozent liegen.

AdUnit urban-intext1

Die Corona-Pandemie und Materialknappheit werden den Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses verzögern, ist sich die Verwaltung sicher. Um dennoch zeitnah mit dem Vorhaben starten zu können, fordert sie den Rat auf, die aktuelle Beschlusslage zu ändern. Denn im vergangenen Jahr hatte der Rat eine Vergabe von Aufträgen für die Maßnahme von der Bewilligung entsprechender Zuschüsse abhängig gemacht. Davon soll nun abgewichen werden.

Beschluss soll modifiziert werden

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, liegt die Baugenehmigung vor und auch wenn noch keine Zuschussbewilligung eingegangen ist, so wurde doch der vorzeitige Baubeginn genehmigt. Weshalb der Beschluss aus dem vergangenen Jahr revidiert werden soll. Dennoch – wenn die Ausschreibungen erfolgt sind, wird der Rat vor jeder Auftragserteilung informiert.

Die evangelische Kirchengemeinde wird dem evangelischen Verwaltungszweckverband Rhein-Neckar zum 1. Juli die Geschäftsführung für Kindertagesstätten übertragen, wozu sie nach kircheninternem Recht verpflichtet ist. Für die politische Gemeinde hat dies insofern Auswirkungen, als von dem Wechsel der bestehende Finanzierungsvertrag zwischen ihr und der Kirchengemeinde betroffen ist.

AdUnit urban-intext2

Derzeit wendet die Gemeinde für den Podey-Kindergarten rund 1 066 000 Euro im Jahr auf. Da künftig die Kirchengemeinde ihren Finanzierungsanteil von jährlich 56 000 Euro auf 79 000 Euro aufstocken wird, sinken die Kosten für die Gemeinde. Im Gegenzug werden jedoch die Verwaltungskosten deutlich erhöht, der Kämmerer rechnet mit einer Steigerung von rund 30 Prozent bis 2029 durch erhöhte Personal- und Sachkosten. In seinen Augen eine deutlich zu hohe Planung, auch wenn durch die Neureglung durchaus mit einem „Mehrwert“ zu rechnen sei. Zudem bleibt der Podey-Kindergarten in Trägerschaft der evangelischen Kirche für die Gemeinde unterm Strich günstiger. Inder Summe spart die Gemeinde in den kommenden Jahren jährlich einen mittleren fünfstelligen Betrag – wenn auch mit deutlich fallender Tendenz.

Das Thema Kinderbetreuung bleibt dem Rat beim folgenden Tagesordnungspunkt erhalten, es geht um die Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September diesen Jahres. Diese wird sich an der Empfehlung der kommunalen Verbände orientieren, auch wenn sie etwas über dem aktuellen Satz liegen wird. Mit diesem „Puffer“ ist es der Gemeinde möglich, die Gebühren nur alle drei bis vier Jahren anzupassen, sodass auf die Eltern während der Kindergartenzeit ihrer Sprösslinge nur eine Erhöhung zukommt. Die letzte Erhöhung der Kindergartenbeiträge fand 2018 statt.

AdUnit urban-intext3

Befassen wird sich der Rat noch mit einem Antrag der Fraktion der Freien Wähler, die für Sondernutzungen von Straßen und Gehwege eine Gebühr fordern. Damit soll Dauerbaustellen ein Riegel vorgeschoben werden. Angedacht ist für Gerüste, Bauwagen, Baugeräte oder Aufgrabungen, die Straße oder Gehweg blockieren, künftig eine Gebühr zu erheben, die zwischen 100 und 200 Euro im Monat liegt.

AdUnit urban-intext4

Mit negativem Zins

Und zum Schluss wird der Rat, nicht zuletzt wegen der anstehenden Investitionen in den Anbau ans Feuerwehrhaus, eine Million Euro, und die Sanierung der Carl-Benz-Straße in gleicher Höhe über die Aufnahme eines Kredits von zwei Millionen Euro entscheiden. Wie gesagt, bei einem negativen Zinssatz – allerdings nur bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser sind längere Tilgungsfristen vorgesehen, nämlich 20 Jahre, sodass hier 0,08 Prozent Zins fällig werden, was sich unterm Strich mit dem negativen Zins annähernd neutralisiert. aw