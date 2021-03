Neulußheim. Warum ich? Warum passiert das? Mit dieser Frage beschäftigen sich Menschen schon seit allen Zeiten. Im Buch Hiob der Bibel gibt es neben den bekannten Hiobsbotschaften dazu Antworten.

Es sind keine einfachen Antworten, aber die kann es auf komplizierte Fragen auch nicht geben. Der digitale Gottesdienst zum Sonntag Judika, 21. März, der um 10 Uhr auf dem Youtubekanal der Kirchengemeinde erscheint, stellt sich diesen Fragen.

Am Sonntag, 28. März, wird ein Präsenzgottesdienst in der Kirche gefeiert, in dem Vikarin Joanna Notheis der Kirchengemeinde vorgestellt wird. kg