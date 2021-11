Gedenken an die Verstorbenen

Neulußheim. In zwei Gottesdiensten gedenkt die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Kirchenchor und dem Frauenchor Woman‘s Voice am Sonntag der Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres. In der Predigt von Katharina Garben geht es um die biblischen Verheißungen zum ewigen Leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 9.30 und um 11 Uhr finden die Gottesdienste unter dem bekannten Hygienekonzept mit Abstand und Maskenpflicht statt. Die Besucher können sich sowohl eintragen lassen, als auch mit der Corona-Warnapp einchecken. Der Gottesdienst wird musikalisch von beiden Chören mitgestaltet. Miriam und Klaus Eisenmann werden mit Flöte und Orgel die Gottesdienste rahmen, Gerhard Müller begleitet den Gemeindegesang.

Für jeden Namen, der verlesen wird, tragen die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Kerze zum Altar, die von den Angehörigen mitgenommen werden kann. Für den Kirchengemeinderat wirken Christoph Diez und Joanna Notheis am Gottesdienst mit. zg