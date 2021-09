Gehäkelt oder Gefrierbeutel?

Wo heben Sie eigentlich Ihre Mund-Nase-Masken auf, wenn sie unterwegs sind? Vielleicht in der Hosen- oder Jackentasche? Eigentlich nicht so gut geeignet, da eventuell noch Krümel vom Hundeleckerli drin sind, die man für unterwegs eingesteckt hatte. In der lammellenartigen Maske klebt da gerne noch etwas dran und nicht nur Krümel.

Die weißen, entenschnabelähnlichen Masken kann man besser verstauen, die braucht man nicht zu falten. Die blauen Masken entweder in der Mitte oder längs beziehungsweise, wie man oft sieht, zusammengeknüllt und dann zum Aufsetzen glattgestrichen. Bei mir hängen ein, zwei Masken auch am Richtungshebel im Auto. Sicher ist sicher, wenn man schnell mal ins Auto steigt.

Die eckige Maske, die ich bisher am Autospiegel baumeln hatte, habe ich wieder abgehängt. Das hat mich an die Zeit erinnert, als mein Freund, der mit dem Manta, einen kleinen Fuchsschwanz am Autospiegel hängen hatte. So ändern sich die Zeiten. Fuchsschwanz wäre mir auch lieber als Maske.

Da man die Masken täglich wechseln oder nach Gebrauch in den Restmüll werfen soll, habe ich mir einen kleinen Vorrat angelegt. Zum Mitnehmen habe ich die Lösung gefunden. Eine Freundin bevorzugt dafür Gefrierbeutel mit Zippverschluss, eine andere eine Blechschachtel aus dem Drogeriemarkt, bei der aber beim Umdrehen Slipeinlagen für unterwegs steht. Ich habe mir ein sogenanntes Schlampermäppchen mit Reißverschluss für die Handtasche besorgt. Das finde ich ohne großes Suchen.

Ach ja, erinnern Sie sich noch an die selbstgehäkelten oder geschneiderten Täschchen für Tempotaschentücher, die Oma so gern verschenkte ? Neulich fiel mir eines in die Hände. Das wäre doch eine neue, geniale Geschäftsidee, da uns die Masken sicher noch eine Zeit begleiten werden, oder?