Gemarkung säubern

Neulußheim. Wild abgelagerter Müll verschandelt nicht nur die Landschaft, sondern schadet auch der Umwelt. Insbesondere Plastikabfälle zerfallen im Laufe der Zeit in kleine Schnipsel und verseuchen somit langfristig die Böden. Daher sammeln in vielen Gemeinden im Verlauf von Dreck-Weg-Tagen Bürger ehrenamtlich Müll ein.

Die Wählergemeinschaft Wir für Neulußheim (WfN) greift die Idee auf und veranstaltet am Samstag, 12. März, die dritte Dreck-Weg-Aktion. Mitmachen ist ganz einfach: Wer Interesse hat, meldet sich bei der Vereinsvorsitzenden Ingeborg Bamberg an, danach erhalten die Teilnehmer Greifzangen und Müllbeutel. Der Müll wird bis 17 Uhr an den vorher vereinbarten Stellen deponiert, um abgeholt zu werden.

In Kleingruppen unterwegs

Aufgrund der noch geltenden Pandemievorgaben sammeln die Teilnehmer in kleinen Gruppen. ib