Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirchengemeinde - Am Gründonnerstag wird das Abendmahl zelebriert und dabei an die Emotionen der Jünger gedacht Gemeinsam am gedeckten Tisch

Vikarin Joana Notheis (vorn) und Pfarrerin Katharina Garben schenken den Wein (oder roten Saft) beim Abendmahl aus. Gemeinsam wird das Brot geteilt und gebetet. © Hettwer