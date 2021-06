Gemeinsam haben sie den „Walk of Konfi“ beschritten

Neulußheim. Wozu bin ich auf der Welt? Das ist die Kernfrage, mit der sich die Konfirmanden des Jahrgangs 2021 in der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim beschäftigt haben.

Um sich dem Thema anzunähern, haben die Mädchen und Jungen in den vergangenen Wochen Sterne gebastelt, angelehnt an die Sterne, die auch auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood zu sehen sind. In der Mitte der Sterne der Konfirmanden sind Symbole zu sehen, die jeweils für den einzelnen Konfirmanden und dessen Leben stehen. Unter anderem sind dort Pinsel, Filmklappe, Rose oder ein Peace-Zeichen zu sehen.

Symbole vorgestellt

In den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni, haben die Jugendlichen ihr jeweiliges Symbol vorgestellt und erläutert, was es für sie bedeutet und was Jesus damit zu tun hat. In ihren Predigten nahmen Pfarrerin Katharina Garben und Diakon Jascha Richter die von den Konfirmanden und Konfirmandinnen selbst gewählten Konfirmationssprüche als Antworten auf die Kernfrage des Konfirmationsjahrgangs auf. Musikalisch gestaltet wurden die beiden Feiern durch Abordnungen des Kirchenchors und Organist Gerhard Müller.

Der erste Gottesdienst fand am Samstagnachmittag statt, der zweite am Sonntagvormittag in der angenehm temperierten Kirche, die im Rahmen der geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften von 40 Haushalten besucht wurde. Organist Gerhard Müller hat die Gemeinde mit „Jerusalema“ empfangen und mit „Sky full of Stars“ von Coldplay in den Festsonntag verabschiedet. Vielleicht sind die kleineren Formate auch ein Zukunftsmodell für die Zeit nach Corona, blickt Pfarrerin Garben optimistisch in die Zukunft.

Im Gottesdienst am Samstag wurden Charlotte und Philipp Kraemer, Mahela und Atila Scheck sowie Shayenne Hassert konfirmiert, im Gottesdienst am Sonntag erhielten Maya Mensch, Kira Ballreich, Noah Wohlgemut, Magnus Biskup, Finn Mummert und Hannah Rohleder den Segen.

Weitere Gruppen folgen

34 Jugendliche werden in diesem Jahr in der Gemeinde konfirmiert. Elf haben an diesem Wochenende den Anfang gemacht. Aufgrund der Pandemie ist die Konfirmation auf vier Wochenenden aufgeteilt worden. Der letzte Konfirmationsgottesdienst findet am Sonntag, 12. September, statt.

Durch die Konfirmation sind die Jugendlichen berechtigt, das Amt des Paten zu übernehmen. Sie dürfen sich außerdem in Ämter innerhalb der Kirchengemeinde wählen lassen und auch selbst wählen. kg

