„Gemeinsam statt einsam“ findet wieder größer statt

Neulußheim. Beim zweiten Mittagessen im evangelischen Gemeindehaus ging es den Teilnehmern von „Gemeinsam statt einsam“ nicht nur um den gemeinsamen Mittagstisch mit Putengeschnetzeltem, Reis und einem ofenwarmen Käsekuchen, sondern auch darum, Solidarität mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team hatte dazu aufgerufen, statt der jeweils freiwilligen Spende für das Essen und die Getränke in den Spendentopf das hineinzugeben, was dem Einzelnen möglich ist. Beim Kassensturz gab es erstaunte Augen und eine große Dankbarkeit vom Team für die großzügigen Spenden, die an die Diakonie gehen, wo für die Flüchtlinge all das dringend Benötigte gekauft werden kann.

Dankbar sind die Organisatoren auch Biolandhof Merz, der mit Gemüse und Kartoffelspenden dazu beiträgt, das kostengünstig für „Gemeinsam statt einsam“ gekocht werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hoffnung auf Freiheit

Im Eingangsgebet sprach Pfarrerin Katharina Garben über die Bitte an Gott, dass die Menschen in dieser Zeit Mut und Kraft nicht verlieren mögen. Die Hoffnung auf Frieden und Freiheit für alle Menschen auf dieser Welt, auf ein Ende aller Kriege. Zeit, aus der Kälte des Winters aufzustehen, mit der Macht des Frühlings aufzuleben und Zeit, für heute keine Angst zu haben, das Leben zu genießen, wenigstens für diese eine Stunde.

Da wieder etwas mehr Plätze angeboten werden konnten, genossen die Gäste das schmackhafte Essen und beim noch warmen Käsekuchen waren sie sich einig, dass der zuvor ausgearbeitete Speiseplan, von fleischlos bis hin zu Rindfleisch mit Meerrettich, sicher noch ein paar Überraschungen bereit hält.

Das Küchenteam unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner bis hin zum Service- und Abwaschteam mit Ingrid Rausch und Marianne Seitz ist zuversichtlich, für jeden etwas Schmackhaftes anzubieten. Wie schon bei allen anderen Mittagessen zuvor, wird bei Bedarf auch fleischlos serviert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Da der Speiseplan im Schaukasten aushängt, kann jeder entscheiden, ob es seinen Geschmack trifft und er sich telefonisch bei Familie Schellenberger unter 06205/3 22 41 anmeldet.

Am Freitag, 18. März, 12 Uhr, wird mit Linsen und Spätzle Schwäbisches serviert, frischer Obstsalat, nette Mittagsgäste und ein motiviertes Serviceteam inklusive. rhw