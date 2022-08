Gemeinschaftsausstellung kommt nach Neulußheim

Neulußheim. Mit Wucht kehrt die Kunst in den Alten Bahnhof zurück. Fast hat es den Anschein, als wolle „Kunstpapst“ Wolfgang Treiber mit einem Schlag die zwei von der Corona-Pandemie ausgelöschten Jahre nachholen: Denn mit einer Gemeinschaftsausstellung von gleich fünf Künstlern wird der Faden der Ausstellungen im Kulturhaus der Vier-Sterne-Gemeinde wieder aufgenommen.

2 Bilder Friedrich Kästel setzt bei seinen Stahlskulpturen auf eine klare, auf das Wesentliche reduzierte Formensprache. © Alter Bahnhof

Fünf verschiedene Künstler versprechen fünf verschiedene Stile und Sichtweisen, weshalb Wolfgang Treiber, der die Ausstellung zusammen mit seiner Frau organisiert, einen roten Faden vorgegeben hat: „KopfSache“ lautet der Titel der Gemeinschaftsausstellung, die sich vorwiegend der plastischen Kunst widmet.

Verschiedene Blickwinkel

Mit dabei sind Thea Bayer-Rossi, deren Köpfe in Acrylglas ausgeführt sind oder die in Form von 3D-Wandobjekten den Betrachter mit Beschlag belegen. Friedrich Kästel aus Ubstadt-Weiher zeigt Stahlskulpturen und Irmgard Klamp aus St. Leon-Rot gestaltet ihre Köpfe als Schichtobjekte aus Holz und Acrylgemälden. Rainer Selg hat sich auf den Werkstoff Beton und die Verfremdung seiner Köpfe verlegt und der fünfte im Bunde ist der Litauer Valdas Kurklietis, der in Schweden wohnt und der mit seinen glasierten Steinzeugskulpturen sehr erfolgreich ist.

Ein Quintett, dass sich dem Thema „Kopf“ auf vielen Wegen nähert, mal mit einem Augenzwinkern, mal mit einem sehr skeptischen Blick. Eröffnet wird mit der Ausstellung ein weites Spannungsfeld und schon die verschiedenen Sichtweisen, Materialien und Stile versprechen eine kurzweilige und unterhaltsame Ausstellung.

Fünf Künstler, bei denen die Treibers ins Schwärmen kommen. Kästel überzeugt sich mit seinen klaren, auf das Wesentliche reduzierte Formen, Klamp besticht den Betrachter durch ihre Farbigkeit und Bayer-Rossi arbeitet sehr vielschichtig, mehrdeutig, überlässt es oft dem Betrachter, ihre Bilder zu deuten.

Selg möchte mit seinen wuchtigen Kunstwerken aus Beton Betrachtungsweisen hinterfragen und Kurklietis ist ein Meister der Keramikkunst, die er in seinen menschlichen Köpfen, jedoch ohne spezifische Gesichtsausdrücke, mit Freude auslebt. Zugleich spricht er mit seiner Kunst soziale und existenzielle Themen an.