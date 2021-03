Neulußheim. Was bedeutet glauben in Pandemiezeiten? „Glauben bedeutet aushalten, dass Menschen manches nicht verstehen oder erst im Nachhinein ahnen. Glauben bedeutet hoffen und nicht zweifeln daran, dass Gott es gut mit uns meint. Glauben ist zu wissen, dass man nichts sicher wissen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Das Thema steht gleichfalls über dem Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Palmsonntag, 28. März, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Außerdem wird in diesem Gottesdienst Joanna Notheis vorgestellt. Sie ist die neue Vikarin in der Kirchengemeinde.

Besucher müssen sich anmelden unter Telefon 06205/3 11 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de. Während des Gottesdienstes ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske Pflicht. Die Gemeinde darf, wie gehabt, nicht singen und nicht laut mitbeten. Die Plätze werden zugewiesen. Die Abstände zwischen den Haushalten betragen zwei Meter. kg