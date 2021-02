Neulußheim. Der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag, 7. Februar, digital statt und ist auf dem Youtube-Kanal zu empfangen. Hingegen ist das Glockenspiel des Turmuhrenmuseums am gleichen Tag um 19 Uhr live zu hören. Hierzu fordert die Kirchengemeinde auf, ihr Ideen zu schicken, was Walburga Schäfer am Sonntag auf dem Glockenspiel anstimmen soll. Die Kirchengemeinde wird die Wünsche weitergeben und schauen, ob sie sich verwirklichen lassen.

Alle digitalen Andachten, Gottesdienste und Impulse werden auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde ausgestrahlt. Interessenten besuchen hierzu die Website www.ev-kirche-neulussheim.de, auf der rechten Seite findet sich unten bei den Social-Media- Links, als zweites das Youtube-Symbol. Ober Interessierte gehen direkt auf www.youtube.de Hier geben sie oben in die Suchleiste „Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim“ ein. Dort erscheint dann der Youtube-Kanal. zg