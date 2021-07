Gottes Segen für die Gläubigen

Neulußheim. „Wir feiern Jubelkonfirmationen am Samstag und Sonntag und freuen uns sehr, dass sich zu allen Gottesdiensten Jubilare und Angehörige angemeldet haben“, freute sich Pfarrerin Katharina Garben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag begannen die Goldenen Konfirmanden aus den Jahren 2020 und 2021 um 18 Uhr mit einem Gottesdienst mit anschließendem Sektempfang. In diesem Gottesdienst wurde der Segen Gottes zu den Jubilaren gesprochen und in der Predigt ging es darum, wie sich der Glaube in der Krise bewähren kann. Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Empfang statt, den das Team von „Gemeinsam statt einsam“ verantwortete.

Am Sonntag machten die Diamantenen Konfirmanden um 09.30 Uhr den Auftakt. Nach dem Gottesdienst gab es einen Stehkaffee im Kirchgarten, direkt im Anschluss fand der Gottesdienst für die Eisernen Konfirmanden statt. Nach dem Gottesdienst lud ebenfalls „Gemeinsam statt einsam“ zum Empfang ein. Um 14.30 Uhr machten die Gnadenen und Kronjuwelenen Konfirmanden den Abschluss des Jubelwochenendes und waren danach ebenfalls zu Kaffee und Kuchen in den Garten eingeladen. kg/zg