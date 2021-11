Gottesdienst zum ersten Advent

Neulußheim. Trotz der durch das Coronavirus bedingten schwierigen Lage beginnt der Advent. Die evangelische Kirchengemeinde begrüßt das neue Kirchenjahr mit einem Gottesdienst am Sonntag, 28. November, 10 Uhr, in der Kirche. Der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst mit und wird treue Mitglieder ehren. Gerade seit März 2020 war es für den Chor nicht einfach, durch diese Zeit zu kommen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Auch wenn die Probenarbeit ab nächster Woche wieder ruhen wird, ist der Chor am Sonntag noch einmal zu hören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gilt das bewährte Schutz- und Hygienekonzept der evangelischen Kirchengemeinde. Mit viel Abstand und Masken schützen sich die Gottesdienstbesucher und können in den Gottesdienst einchecken mit der Corona-Warnapp oder sie werden händisch in Listen eingetragen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Um 11 Uhr wird ein Familiengottesdienst zum ersten Advent gefeiert mit Mütze und Zoomie sowie Herrn Malig vom Kindererlebnisabend.