Gottesdienst zum Frauensonntag

Neulußheim. Im Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde wird am Sonntag, 10. Oktober, 10 Uhr, der Frauensonntag gefeiert. Die Frauen vom Morgenlob laden hierzu ein. Das Thema für den Gottesdienst heißt „Mutig handeln“.

Es handelt von zwei mutigen Frauen, Deborah und Jael, die sich für Recht und Gerechtigkeit gegen Gewalt einsetzen und kämpfen. Das spannungsvolle Verhältnis von Frauen zu Macht und Ohnmacht ist immer wieder aktuell. Macht hat viele Gesichter. Wie nehmen sie Frauen heute wahr, was treibt sie an, was hindert?. Diese Fragen sollen in dem Gottesdienst aufgegriffen werden.

Anschließend feiert die Gemeinde bei einem kleinen Empfang mit Sekt, Saft und Kaffee das 30-jährige Jubiläum der Gruppe Morgenlob und des Teams fürs Frauenfrühstückstreffen. zg